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İstanbul trafiği yine boks ringine döndü

İstanbul Bakırköy'de yol verme tartışması sonucu kaza yapan sürücüler araçlarından inerek kavga etti. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul trafiği yine boks ringine döndü - Resim: 1

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Ataköy Mahallesi D-100 Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. 

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İstanbul trafiği yine boks ringine döndü - Resim: 2

Tartışma sırasında sürücülerden biri kullandığı otomobille diğer otomobile arkadan çarptı. 

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İstanbul trafiği yine boks ringine döndü - Resim: 3

Bunun üzerine araçtan inen iki sürücü yol ortasında kavga etmeye başladı. Kaza nedeniyle araç yoğunluğu oluşan yolda, diğer sürücüler araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. 

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İstanbul trafiği yine boks ringine döndü - Resim: 4

Kavga anları trafikteki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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