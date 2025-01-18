İstanbul trafiği yine boks ringine döndü
İstanbul Bakırköy'de yol verme tartışması sonucu kaza yapan sürücüler araçlarından inerek kavga etti. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Ataköy Mahallesi D-100 Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
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Tartışma sırasında sürücülerden biri kullandığı otomobille diğer otomobile arkadan çarptı.
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Bunun üzerine araçtan inen iki sürücü yol ortasında kavga etmeye başladı. Kaza nedeniyle araç yoğunluğu oluşan yolda, diğer sürücüler araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
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Kavga anları trafikteki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
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