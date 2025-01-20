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İstanbul trafiğinde dehşet: Gözü dönen psikopat motokuryeye copla saldırdı

İstanbul Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü yol verme tartışmasında arabasını yumruklayan motosikletli kuryeyi copla darbetti. O anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA
İstanbul trafiğinde dehşet: Gözü dönen psikopat motokuryeye copla saldırdı - Resim: 1

Olay, 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi.

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İstanbul trafiğinde dehşet: Gözü dönen psikopat motokuryeye copla saldırdı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

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İstanbul trafiğinde dehşet: Gözü dönen psikopat motokuryeye copla saldırdı - Resim: 3

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletini yere devirerek inen motosikletli kurye, otomobilin şoför tarafına giderek camı yumrukladı.

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İstanbul trafiğinde dehşet: Gözü dönen psikopat motokuryeye copla saldırdı - Resim: 4

Bir türlü araçtan inemeyen sürücü, yolcu kapısından inerek kuryeye doğru yöneldi.

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