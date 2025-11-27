İstanbul trafiğinde eli keserli trafik teröristi dehşeti kamerada
İstanbul'da bir ticari araç ile motosiklet sürücüsü arasındaki yol verme tartışmasında işler yine çığrından çıktı. Aracından keserle inen sürücü motosiklet üstündeki sürücüyü elindeki keserle tehdit etti. Dehşete düşüren o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
İstanbul Ataşehir'de motokurye Y.D. ile hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, kuryeye 'Dayak yiyeceksin' ve 'Kafanı gözünü kıracağım' cümleleriyle tehditte bulundu.
Olay, 8 Kasım Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Yeniçamlıca Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre motokurye Y.D. (20) ile bşr hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Taraflar araçlarını durdurduktan sonra tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.
