İstanbul trafiğinde eli keserli trafik teröristi dehşeti kamerada

İstanbul Ataşehir'de motokurye Y.D. ile hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, kuryeye 'Dayak yiyeceksin' ve 'Kafanı gözünü kıracağım' cümleleriyle tehditte bulundu.