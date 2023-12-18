İstanbul trafiğinde güpe gündüz film gibi 6 milyonluk gasp
İstanbul Bahçelievler'de 4 şüpheli, Kuyumcukent'e gelen döviz bürosu çalışanlarını gasp etti. Gaspçılar trafikte çarparak durdurdukları aracı silah zoruyla soydular...
Olay, Bahçelievler Basın ekspres yolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuyumcukent’te 6 milyon TL değerinde döviz bozduran döviz bürosu çalışanı ve emekli polis olan koruması, parayı aldıktan sonra araçları ile Bahçeşehir’e doğru yola çıktı.
Bu sırada kendilerini takip eden içerisinde 4 şahsın bulunduğu araç, döviz bürosu çalışanlarının aracına çarptı. Araçtan inen şahıslar paranın bulunduğu aracın camlarını silahla kırdı ve içeride bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı.
Olayın ardından gaspa uğrayan şahıslar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede incelemelerde bulundu. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.