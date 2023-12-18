İstanbul trafiğinde güpe gündüz film gibi 6 milyonluk gasp

Olay, Bahçelievler Basın ekspres yolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuyumcukent’te 6 milyon TL değerinde döviz bozduran döviz bürosu çalışanı ve emekli polis olan koruması, parayı aldıktan sonra araçları ile Bahçeşehir’e doğru yola çıktı.