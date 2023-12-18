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İstanbul trafiğinde güpe gündüz film gibi 6 milyonluk gasp

İstanbul Bahçelievler'de 4 şüpheli, Kuyumcukent'e gelen döviz bürosu çalışanlarını gasp etti. Gaspçılar trafikte çarparak durdurdukları aracı silah zoruyla soydular...

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul trafiğinde güpe gündüz film gibi 6 milyonluk gasp - Resim: 1

Olay, Bahçelievler Basın ekspres yolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuyumcukent’te 6 milyon TL değerinde döviz bozduran döviz bürosu çalışanı ve emekli polis olan koruması, parayı aldıktan sonra araçları ile Bahçeşehir’e doğru yola çıktı. 

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İstanbul trafiğinde güpe gündüz film gibi 6 milyonluk gasp - Resim: 2

Bu sırada kendilerini takip eden içerisinde 4 şahsın bulunduğu araç, döviz bürosu çalışanlarının aracına çarptı. Araçtan inen şahıslar paranın bulunduğu aracın camlarını silahla kırdı ve içeride bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. 

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İstanbul trafiğinde güpe gündüz film gibi 6 milyonluk gasp - Resim: 3

Olayın ardından gaspa uğrayan şahıslar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

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İstanbul trafiğinde güpe gündüz film gibi 6 milyonluk gasp - Resim: 4

Olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede incelemelerde bulundu. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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