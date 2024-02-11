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İstanbul trafiğinde hareketli anlar! Polisin üzerine yürüdü; ortalık karıştı

İstanbul Beykoz'da, polisin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçan araç takip sonucu yakalandı. Şişli'ye kadar kaçan sürücü, başka bir araca çarptıktan sonra durduruldu. Şüpheli gözaltına alınmamak için direnirken, polisin havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul trafiğinde hareketli anlar! Polisin üzerine yürüdü; ortalık karıştı - Resim: 1

Beykoz, TEM Otoyolu Kavacık girişinde görev yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekibi, dün saat 13.30 sıralarında tehlikeli araç kullandığı ihbar edilen C.K.'nın kullandığı araca 'Dur' ihtarında bulundu. 

 

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İstanbul trafiğinde hareketli anlar! Polisin üzerine yürüdü; ortalık karıştı - Resim: 2

Uyarılara yanıt vermeyen C.K. kullandığı aracı polisin üzerine sürerek kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri, aracın peşine düştü.

 

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İstanbul trafiğinde hareketli anlar! Polisin üzerine yürüdü; ortalık karıştı - Resim: 3

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen K.'nin kullandığı araç, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir başka araca çarptıktan sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu.

 

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İstanbul trafiğinde hareketli anlar! Polisin üzerine yürüdü; ortalık karıştı - Resim: 4

DİRENDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Aracı alındıktan sonra polise direnen C.K., ekiplere saldırı girişiminde bulundu. Trafik polisi, K.'yi gözaltına almak için havaya 3 el ateş açtı. Polisin üzerine yürüyen sürücü K.,  kelepçelenerek gözaltına alındı. Polisin havaya ateş açtığı anlarda, K.'nin aracında bulunan 2 kadının yaya olarak kaçtığı belirlendi. 

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