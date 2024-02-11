İstanbul trafiğinde hareketli anlar! Polisin üzerine yürüdü; ortalık karıştı
İstanbul Beykoz'da, polisin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçan araç takip sonucu yakalandı. Şişli'ye kadar kaçan sürücü, başka bir araca çarptıktan sonra durduruldu. Şüpheli gözaltına alınmamak için direnirken, polisin havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.
Beykoz, TEM Otoyolu Kavacık girişinde görev yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekibi, dün saat 13.30 sıralarında tehlikeli araç kullandığı ihbar edilen C.K.'nın kullandığı araca 'Dur' ihtarında bulundu.
Uyarılara yanıt vermeyen C.K. kullandığı aracı polisin üzerine sürerek kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri, aracın peşine düştü.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen K.'nin kullandığı araç, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir başka araca çarptıktan sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu.
DİRENDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Aracı alındıktan sonra polise direnen C.K., ekiplere saldırı girişiminde bulundu. Trafik polisi, K.'yi gözaltına almak için havaya 3 el ateş açtı. Polisin üzerine yürüyen sürücü K., kelepçelenerek gözaltına alındı. Polisin havaya ateş açtığı anlarda, K.'nin aracında bulunan 2 kadının yaya olarak kaçtığı belirlendi.