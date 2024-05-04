İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi

Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih Aksaray’da yaşandı. Zabıta memurunun trafikte uyarıda bulunduğu kapalı kasa minibüs sürücüsü araçtan inerek kendisini uyaran zabıta memurlarına araçta bulunan diğer arkadaşı ile saldırmaya başladı.