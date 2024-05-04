İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi
İstanbul Fatih'te kedisini uyaran zabıta memurları ile kavga eden sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada aracın kaputuna tutunan zabıta ile trafikte bir süre ilerledi.
Kaynak: DHA
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Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih Aksaray’da yaşandı. Zabıta memurunun trafikte uyarıda bulunduğu kapalı kasa minibüs sürücüsü araçtan inerek kendisini uyaran zabıta memurlarına araçta bulunan diğer arkadaşı ile saldırmaya başladı.
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Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalışması ile kavga durmayarak devam etti.
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Kapalı kasa minibüs sürücüsü aracını hareket ettirdiği sırada bir zabıta memuru aracın kaputuna tutunarak ilerlemeye başladı.
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