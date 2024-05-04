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İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi

İstanbul Fatih'te kedisini uyaran zabıta memurları ile kavga eden sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada aracın kaputuna tutunan zabıta ile trafikte bir süre ilerledi.

Kaynak: DHA
İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi - Resim: 1
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İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi - Resim: 2

Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih Aksaray’da yaşandı. Zabıta memurunun trafikte uyarıda bulunduğu kapalı kasa minibüs sürücüsü araçtan inerek kendisini uyaran zabıta memurlarına araçta bulunan diğer arkadaşı ile saldırmaya başladı.

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İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi - Resim: 3

Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalışması ile kavga durmayarak devam etti.

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İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Saldırdığı zabıtayı kaputta sürükledi - Resim: 4

Kapalı kasa minibüs sürücüsü aracını hareket ettirdiği sırada bir zabıta memuru aracın kaputuna tutunarak ilerlemeye başladı.

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