  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Minibüs alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Minibüs alev alev yandı

İstanbul'da D-100 Karayolunun Avcılar mevkiinde seyir halindeki bir minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: DHA
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Minibüs alev alev yandı - Resim: 1

Olay, saat 12.00 sıralarında İstanbul Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ambarlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

1 / 10
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Minibüs alev alev yandı - Resim: 2

Beylikdüzü yönüne giden minibüsten bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü yolda durarak yangını söndürmeye çalıştı.

2 / 10
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Minibüs alev alev yandı - Resim: 3

Yangın sırasında araçta küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Minibüs yangında demir yığınına dönerken, yangın nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.(DHA)

3 / 10
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Minibüs alev alev yandı - Resim: 4
4 / 10