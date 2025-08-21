İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Minibüs alev alev yandı
İstanbul'da D-100 Karayolunun Avcılar mevkiinde seyir halindeki bir minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 12.00 sıralarında İstanbul Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ambarlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Beylikdüzü yönüne giden minibüsten bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü yolda durarak yangını söndürmeye çalıştı.
Yangın sırasında araçta küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Minibüs yangında demir yığınına dönerken, yangın nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.(DHA)
