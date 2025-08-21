İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Minibüs alev alev yandı

Yangın sırasında araçta küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Minibüs yangında demir yığınına dönerken, yangın nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.(DHA)