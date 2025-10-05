İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Seyir halindeyken alev topuna döndü
İstanbul'da D-100 karayolunda Küçükçekmece mevkiinde seyir halindeki bir otomobil bir anda alev topuna döndü.
Kaynak: DHA
D-100 Karayolu Avcılar-Küçükçekmece yönünde saat 19.30 sıralarında seyir halindeki otomobilden, dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen durarak araçtan indi.
1 / 7
Aracın motor bölümünü saran alevler, bir anda yükselerek otomobili kapladı.
2 / 7
Sıcaklığın etkisi ile aracın lastikleri de peş peşe patladı.
3 / 7
Çevredekilerin tüplerle yaptığı müdahaleye rağmen yangın söndürülemedi.
4 / 7