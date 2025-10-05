  1. Anasayfa
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Seyir halindeyken alev topuna döndü

İstanbul'da D-100 karayolunda Küçükçekmece mevkiinde seyir halindeki bir otomobil bir anda alev topuna döndü.

Kaynak: DHA
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Seyir halindeyken alev topuna döndü - Resim: 1

D-100 Karayolu Avcılar-Küçükçekmece yönünde saat 19.30 sıralarında seyir halindeki otomobilden, dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen durarak araçtan indi.

1 / 7
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Seyir halindeyken alev topuna döndü - Resim: 2

Aracın motor bölümünü saran alevler, bir anda yükselerek otomobili kapladı. 

2 / 7
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Seyir halindeyken alev topuna döndü - Resim: 3

Sıcaklığın etkisi ile aracın lastikleri de peş peşe patladı. 

3 / 7
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Seyir halindeyken alev topuna döndü - Resim: 4

Çevredekilerin tüplerle yaptığı müdahaleye rağmen yangın söndürülemedi.

4 / 7