İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem
Kadıköy Caddebostan'da 'İstanbul'un Yıldızları Grubu' İstanbul'un trafik sıkıntısına dikkat çekmek ve trafikte sürücülerin sıkılmaması için Michael Jackson'ın "moonwalk" dansıyla farkındalık oluşturdu.
Kaynak: İHA
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Kadıköy Caddebostan sahilinde bir grup gençlerin oluşturduğu 'İstanbul'un Yıldızları Grubu' herkes tarafından hergün çile haline gelen trafik sorununa belirtmek ve trafikteki sürücülerin bir nebze de olsa sıkılmasını önlemek için trafik ışıklarında Michael Jackson'ın "moonwalk" dansıyla farkındalık oluşturdu.
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Sürücülere kırmızı ışığın yanmasını bilen gençler ellerine alarak 'Trafikten sıkılanlar için geldik' pankartıyla dans ettiler.
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Gruptaki bazı üyelerde kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere çiçek ve stres topu hediye etti.
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