İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem

Kadıköy Caddebostan sahilinde bir grup gençlerin oluşturduğu 'İstanbul'un Yıldızları Grubu' herkes tarafından hergün çile haline gelen trafik sorununa belirtmek ve trafikteki sürücülerin bir nebze de olsa sıkılmasını önlemek için trafik ışıklarında Michael Jackson'ın "moonwalk" dansıyla farkındalık oluşturdu.