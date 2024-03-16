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İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem

Kadıköy Caddebostan'da 'İstanbul'un Yıldızları Grubu' İstanbul'un trafik sıkıntısına dikkat çekmek ve trafikte sürücülerin sıkılmaması için Michael Jackson'ın "moonwalk" dansıyla farkındalık oluşturdu.

Kaynak: İHA
İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem - Resim: 1
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İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem - Resim: 2

Kadıköy Caddebostan sahilinde bir grup gençlerin oluşturduğu 'İstanbul'un Yıldızları Grubu' herkes tarafından hergün çile haline gelen trafik sorununa belirtmek ve trafikteki sürücülerin bir nebze de olsa sıkılmasını önlemek için trafik ışıklarında Michael Jackson'ın "moonwalk" dansıyla farkındalık oluşturdu. 

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İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem - Resim: 3

Sürücülere kırmızı ışığın yanmasını bilen gençler ellerine alarak 'Trafikten sıkılanlar için geldik' pankartıyla dans ettiler. 

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İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem - Resim: 4

Gruptaki bazı üyelerde kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere çiçek ve stres topu hediye etti.

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