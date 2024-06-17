İstanbul trafiğinde ''müjde, insanlık ölmemiş'' dedirten olay
İstanbul Beykoz'da otomobiliyle işe giden 38 yaşındaki genç kadın yolda karşısına çıkan kaplumbağayı otomobilden inerek metrelerce koşup araçları durdurarak yoldaki kaplumbağayı ezilmekten son anda kurtardı.
Kaynak: DHA
TEM Otoyolu Ankara İstikameti Kavacık mevkiinde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki emlak danışmanı Sevil Ara otomobiliyle işe gittiği sırada yoldaki kaplumbağayı fark etti.
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Otomobilini emniyet şeridine bıraktıktan sonra kaplumbağayı gördüğü yola doğru koşmaya başladı.
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Ara bir yandan koşarken, bir yandan da el işaretleriyle trafikteki diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı.
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Sevil Ara araçları durdurarak yoldaki kaplumbağayı ezilmekten son anda kurtardı. Kaplumbağayı yoldan alan Ara, otomobiline koyarak güvenli bir yere götürdü. İçleri ısıtan o görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
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