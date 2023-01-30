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  4. İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler

İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler

İstanbul Esenler ve Sultangazi'de asker eğlencesi için konvoy oluşturan bir grup, araçlarıyla tüneli kapatıp, müzik eşliğinde oynadı.

İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler - Resim: 1

Esenler Dörtyol'da akşam saatlerinde bir grup, asker eğlencesi için araçlarıyla trafikte konvoy yaptı. 

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İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler - Resim: 2

Gruptakiler, tünele geldiklerinde araçlarını durdurdu. Bir süre tüneli trafiğe kapatan grup, yüksek ses müzik eşliğinde oyun oynadı. 

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İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler - Resim: 3

Sultangazi'de de benzer görüntüler yaşandı. Atatürk Bulvarı Tüneli'nde konvoydakiler tüneli kapatıp meşaleler yaktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler - Resim: 4
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