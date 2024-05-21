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İstanbul trafiğinde, taciz, eşkıyalık, şiddet, magandalık kamerada

Küçükçekmece'de kamyonetle otomobilin önünü kesen magandalar otomobil sürücüsünü darbetti. Olay, motosikletli polis ekiplerinin geçişinin hemen ardından yaşanırken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul trafiğinde, taciz, eşkıyalık, şiddet, magandalık kamerada - Resim: 1
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İstanbul trafiğinde, taciz, eşkıyalık, şiddet, magandalık kamerada - Resim: 2

Olay, akşam saatlerinde Basın Ekspres Yolu, İkitelli istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile bir kamyonetin şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. 

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İstanbul trafiğinde, taciz, eşkıyalık, şiddet, magandalık kamerada - Resim: 3

Kamyonetin şoförü, otomobilin önüne kırarak bir süre taciz etti.

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İstanbul trafiğinde, taciz, eşkıyalık, şiddet, magandalık kamerada - Resim: 4

Otomobil sürücüsü yaşananları cep telefonu ile kayda almaya başladı.

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