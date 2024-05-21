İstanbul trafiğinde, taciz, eşkıyalık, şiddet, magandalık kamerada

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Küçükçekmece'de kamyonetle otomobilin önünü kesen magandalar otomobil sürücüsünü darbetti. Olay, motosikletli polis ekiplerinin geçişinin hemen ardından yaşanırken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
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Olay, akşam saatlerinde Basın Ekspres Yolu, İkitelli istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile bir kamyonetin şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
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Kamyonetin şoförü, otomobilin önüne kırarak bir süre taciz etti.
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Otomobil sürücüsü yaşananları cep telefonu ile kayda almaya başladı.
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