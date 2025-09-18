İstanbul trafiğinde yol verme kavgasında akıl almaz olay kamerada!

Olay, geçtiğimiz gün Kayaşehir'de meydana geldi. Trafikte birbirlerinin önüne kırdıkları gerekçesiyle tartışan iki sürücü, sinirlerine hâkim olamadı. Araçlardan biri diğerinin önünü keserek durdu. Araçtan inen sürücü öfkeyle diğer araca doğru yöneldiği sırada, direksiyon başındaki sürücü korkarak gaza bastı. Aracın önünde kalan sürücüye çarpan otomobil, metrelerce boyunca şahsı altında sürükledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan sürücü de gözaltına alındı.