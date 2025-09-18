İstanbul trafiğinde yol verme kavgasında akıl almaz olay kamerada!
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iki sürücünün arasında yaşanan yol verme tartışması, akıl almaz anlara sahne oldu. Psikopat sürücü önüne kırdı, araçtan indi; diğeri gaza basıp altında metrelerce sürükledi
Olay, geçtiğimiz gün Kayaşehir'de meydana geldi. Trafikte birbirlerinin önüne kırdıkları gerekçesiyle tartışan iki sürücü, sinirlerine hâkim olamadı. Araçlardan biri diğerinin önünü keserek durdu. Araçtan inen sürücü öfkeyle diğer araca doğru yöneldiği sırada, direksiyon başındaki sürücü korkarak gaza bastı. Aracın önünde kalan sürücüye çarpan otomobil, metrelerce boyunca şahsı altında sürükledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan sürücü de gözaltına alındı.
Korkunç anlar, çevrede seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücü aracından inerek diğer aracın sürücüsüne yöneliyor. Bu sırada panikle gaza basan sürücü, aşağı inen şahsı altına alarak sürüklüyor. Eşinin yaralandığını gören araçtaki kadın ise kucağındaki bebeğiyle inerek koşmaya çalışıyor. Çevredeki vatandaşlar da olayı görerek yardıma koşuyor.