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İstanbul trafiğinde yumruk yumruğa kavga

İstanbul Ataşehir'de trafikte yol verme nedeniyle tartışan 2 sürücü yumruk yumruğa birbirine girdi. O anler cep telefonu kamerısına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul trafiğinde yumruk yumruğa kavga - Resim: 1

Olay saat 12.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy mahallesi D-100 Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. 

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İstanbul trafiğinde yumruk yumruğa kavga - Resim: 2

Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın da yumrukların hedefi olarak yere düştü. Taraflar çevredekilerin müdahalesi ile ayrıldı. 

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İstanbul trafiğinde yumruk yumruğa kavga - Resim: 3

Yaşanan kavga, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (DHA)

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İstanbul trafiğinde yumruk yumruğa kavga - Resim: 4
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