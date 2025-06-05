İstanbul trafiğinde yumruk yumruğa kavga
İstanbul Ataşehir'de trafikte yol verme nedeniyle tartışan 2 sürücü yumruk yumruğa birbirine girdi. O anler cep telefonu kamerısına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay saat 12.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy mahallesi D-100 Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.
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Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın da yumrukların hedefi olarak yere düştü. Taraflar çevredekilerin müdahalesi ile ayrıldı.
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Yaşanan kavga, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (DHA)
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