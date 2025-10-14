İstanbul trafiğinin göbeğinde ters yön canavarı kamerada
İstanbul Maltepe'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobil geri geri ilerledi. Olay anı başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun sağ şeridinde bilinmeyen bir nedenle geri geri giderek yolda ilerledi.
Yoğun trafikte yaşanan olay, aynı istikamette seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
