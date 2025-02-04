İstanbul trafiğinin ters yön magandaları kamerada
İstanbul'un saç baş yolduran trafiğinde hem kendi canlarını hem de diğer sürücü ve yayaların canlarını hiçe sayan trafik magandaları kameralara böyle yansıdı.
İstanbul Avcılar'da yan yoldan TEM'e çıkmak isteyen otomobil sürücüleri oluşan trafik yoğunluğunda ilerlemek yerine, TEM'den yan yola giren bağlantı yolunda geri giderek hem hayatlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. Sürücülerin tehlikeli ters yön çözümü bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Tahtakale Mahallesi Trafo Mevkii'nde meydana geldi. Haftaiçi sabah saatlerinde TEM'e bağlanan yan yolda ilerlerken trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen sürücülerin kullandığı yöntem tehlikeye davetiye çıkarıyor. Yan yolu kullanıp TEM'e bağlanmak yerine, TEM'den gelen araçların yan yola girerken kullandığı yoldan geri giderek TEM'e bağlanan sürücüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Yan yoldan geri giderek TEM otoyoluna giren sürücüler hem kendi hayatlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşürüyor.
Diğer sürücülerin zor durumda kaldığı o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, çevre sakinleri ise, durumdan şikayetçi. Görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücü ise, "Sürekli bunu yapıyorlar; hiçbirşey olmamış gibi devam ediyorlar" cümlelerini kullanarak şikayetini dile getirdi. Çevre sakinleri, sürücüler arasında zaman zaman tartışmalara da neden olan olaya bir çözüm bulumasını istiyor. (DHA)