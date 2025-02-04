İstanbul trafiğinin ters yön magandaları kamerada

Diğer sürücülerin zor durumda kaldığı o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, çevre sakinleri ise, durumdan şikayetçi. Görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücü ise, "Sürekli bunu yapıyorlar; hiçbirşey olmamış gibi devam ediyorlar" cümlelerini kullanarak şikayetini dile getirdi. Çevre sakinleri, sürücüler arasında zaman zaman tartışmalara da neden olan olaya bir çözüm bulumasını istiyor. (DHA)