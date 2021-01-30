İstanbul turistlere kaldı
Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, yağmura rağmen İstanbul turuna devam etti.
Kentin en uğrak noktalarından olan Ortaköy, yağmura aldırış etmeyen turistleri ağırladı. Gruplar halinde gezilerini sürdüren turistler, köprü manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hafta sonu boyunca, yalnızca kısıtlamadan muaf olan turistlere açık olan Ortaköy'de, polisler denetim yaparak yalnızca turist girişine izin veriyor.
Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün 11 derece ve gece saatlerine kadar aralıklı şekilde yağmur ve sağanak yağışlı olacak.