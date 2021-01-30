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  3. 30 Ocak 2021 15:18

İstanbul turistlere kaldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, yağmura rağmen İstanbul turuna devam etti.

İstanbul turistlere kaldı

Kentin en uğrak noktalarından olan Ortaköy, yağmura aldırış etmeyen turistleri ağırladı. Gruplar halinde gezilerini sürdüren turistler, köprü manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İstanbul turistlere kaldı

Hafta sonu boyunca, yalnızca kısıtlamadan muaf olan turistlere açık olan Ortaköy'de, polisler denetim yaparak yalnızca turist girişine izin veriyor.

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İstanbul turistlere kaldı

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün 11 derece ve gece saatlerine kadar aralıklı şekilde yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

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İstanbul turistlere kaldı

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