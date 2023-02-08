İstanbul Valiliği, deprem bölgesine gönderilen yardımları açıkladı
İstanbul Valiliği, saat 17.00 itibariyle deprem bölgesine gönderilen yardımları açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "17.00 itibarıyla İstanbul’dan toplam 122 uçak, 22 kargo uçağı, 2 gemi, 20 bin 515 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz, bin 91 iş makinesi, 964 yardım tırı, 4 bin 765 çadır, 103 ambulans ve UMKE aracı başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" denildi.
İKİNCİ GEMİ İSKENDERUN'A ULAŞTI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda İstanbul'dan kalkan ikinci geminin de İskenderun Limanı'na ulaştığını duyurdu. Yerlikaya'nın paylaşımında, "13.00'te Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve İskenderun Limanı'na giden ikinci gemimiz Lider İlyas Ro-Ro taşıdığı 22 ağır iş makinesi yaşam malzemeleri taşıyan 4 TIR, Başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" denildi.