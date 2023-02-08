İstanbul Valiliği, deprem bölgesine gönderilen yardımları açıkladı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "17.00 itibarıyla İstanbul’dan toplam 122 uçak, 22 kargo uçağı, 2 gemi, 20 bin 515 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz, bin 91 iş makinesi, 964 yardım tırı, 4 bin 765 çadır, 103 ambulans ve UMKE aracı başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" denildi.