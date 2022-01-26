İstanbul Valisi'nden araç sahiplerine kritik uyarı
İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı etkisini kaybetmeye başladı. Ancak yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan sürücüler araçlarını terk etti. Yolda bırakılan araçlar nedeniyle Hadımköy yolunda trafik sıkışıklığı meydana geldi. Vali Yerlikaya, araçların çekilmesi için vatandaşa çağrıda bulundu.
İstanbul Hadımköy'de 2 gün önce kar yağışı sırasında yollara bırakılıp hala alınmayan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
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İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti.
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Yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan sürücüler araçlarını terk etti. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle bazı sürücüler araçlarını kurtarırken bazı sürücüler araçlarını bulundukları yerden kaldırmadı.
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Yolda bırakılıp alınmayan araçlar nedeniyle Hadımköy yolunda trafik sıkışıklığı meydana geldi. Vali Yerlikaya, araçlarını bölgede bırakan vatandaşlara çağrı yaptı, geçişi engelleyen araçların görevlilerce çekileceğini söyledi.
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