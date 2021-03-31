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  4. İstanbul ve diğer 4 ilde kırmızı alarm

İstanbul ve diğer 4 ilde kırmızı alarm

Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre en az ve an fazla vaka görülen iller de belli oldu. 3 büyük şehirde durum haritaya şöyle yansıdı:

Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre en az ve an fazla vaka görülen iller de belli oldu. 3 büyük şehirde durum haritaya şöyle yansıdı:

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İZMİR Yeni yayınlanan haritada İzmir dikkat çeken illerden oldu. İzmir'de haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 156,48 oldu.

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ANKARA Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 184,29 olarak haritaya yansıdı. Ankara risk haritasında kırmızı grupta yer alıyor.

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Vaka haritasında en çok ve en az vakanın görüldüğü 5 il de belli oldu. Buna göre en çok vaka görülen iller şöyle:

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