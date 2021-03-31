İstanbul ve diğer 4 ilde kırmızı alarm
Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre en az ve an fazla vaka görülen iller de belli oldu. 3 büyük şehirde durum haritaya şöyle yansıdı:
Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre en az ve an fazla vaka görülen iller de belli oldu. 3 büyük şehirde durum haritaya şöyle yansıdı:
1 / 32
İZMİR Yeni yayınlanan haritada İzmir dikkat çeken illerden oldu. İzmir'de haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 156,48 oldu.
2 / 32
ANKARA Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 184,29 olarak haritaya yansıdı. Ankara risk haritasında kırmızı grupta yer alıyor.
3 / 32
Vaka haritasında en çok ve en az vakanın görüldüğü 5 il de belli oldu. Buna göre en çok vaka görülen iller şöyle:
4 / 32