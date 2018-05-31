İstanbul Yeni Havalimanı Erdoğan'ı bekliyor
29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Haziran'da uçağıyla yeni havalimanına ineceği belirtildi.
29 Ekim’de resmen açılacak olan İstanbul yeni havalimanında inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinirken havalimanın ilk konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Erdoğan, 22 Haziran günü uçağıyla yeni havalimanına inecek.
Bütün etapları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışmalarda son aşamaya gelindi.
İNCE İŞÇİLİKLER KALDI
Yüzde 90,5'i tamamlanan havalimanı inşaatında gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde Ana Terminal binasının çatısını tamamlanarak kapatıldığı görüldü. İnce işçiliği kalan çatıda işçiler yürürken çatıya zarar vermemek için tahta bloklar kullanıyor.