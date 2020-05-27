İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20'ye ulaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle İstanbul'da insan hareketliliği başlarken, trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.
Yeni tip koronavirüs (Covid - 19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle arefe günü ve bayram boyunca bütün yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla bitti.
Uygulamanın sona ermesiyle İstanbul'un ana arterlerinde ve işlek caddelerinde insan hareketliliği başladı.