İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20'ye ulaştı

İBB Mobil Uygulamasının verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 00.35 itibariyle yüzde 20 olarak ölçüldü. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift taraflı olarak araç hareketliliği gözlendi.