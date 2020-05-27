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  3. 27 Mayıs 2020 07:46

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20'ye ulaştı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle İstanbul'da insan hareketliliği başlarken, trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20'ye ulaştı

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20'ye ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Covid - 19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle arefe günü ve bayram boyunca bütün yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla bitti.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20'ye ulaştı

Uygulamanın sona ermesiyle İstanbul'un ana arterlerinde ve işlek caddelerinde insan hareketliliği başladı.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 20'ye ulaştı

İBB Mobil Uygulamasının verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 00.35 itibariyle yüzde 20 olarak ölçüldü. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift taraflı olarak araç hareketliliği gözlendi.

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