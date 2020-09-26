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  3. 26 Eylül 2020 12:50

İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren görüntüler

Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren görüntüler

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İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren görüntüler

Olay, 7 Temmuz Salı günü Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesi ile dışarı çıkardı. Dışarı çıkardıkları restoran sahibinden para isteyen 4 kişi, daha sonra darp etmeye başladı. 

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İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren görüntüler

Restoran sahibini darp eden saldırganlar daha sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına attı. Ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren görüntüler

Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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