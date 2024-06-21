İstanbul'a dönüş çilesi: İşte tatil sonrası trafikte son durum
Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilciler, dönüş yolunda Tekirdağ'dan İstanbul'a doğru yoğun trafik oluşturuyor.
9 günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilcilerin, dün başlayan evlerine dönüş yolculuğu bugün de sürüyor.
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Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu yaşanmaya başladı.
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Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.
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Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı.
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