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İstanbul'a dönüş çilesi: İşte tatil sonrası trafikte son durum

Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilciler, dönüş yolunda Tekirdağ'dan İstanbul'a doğru yoğun trafik oluşturuyor.

İstanbul'a dönüş çilesi: İşte tatil sonrası trafikte son durum - Resim: 1

9 günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilcilerin, dün başlayan evlerine dönüş yolculuğu bugün de sürüyor.

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İstanbul'a dönüş çilesi: İşte tatil sonrası trafikte son durum - Resim: 2

Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu yaşanmaya başladı.

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İstanbul'a dönüş çilesi: İşte tatil sonrası trafikte son durum - Resim: 3

Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

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İstanbul'a dönüş çilesi: İşte tatil sonrası trafikte son durum - Resim: 4

Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı.

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