İstanbul'a eski kiracı dehşeti: Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip odunla darbetti!

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. (74), evinin önündeki arazinin bir bölümünü depo olarak kullanması için H.A. (37)'ya kiraya verdi. K., 5 ay kira ödemediğini öne sürdüğü H.A.'nın deposunu mahkeme kararıyla tahliye etti. H.A., K.'nin evinin yan tarafındaki başka bir arazide depo kiraladı. T.K., ortak kullanım alanı olduğu belirtilen depo girişini açmak istedi. İddiaya göre alanı kendi kullanımında olduğunu belirten H.A. ile T.K. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada H.A., T.K.’ye tekme ve tokat atarak darbetmeye başladı.