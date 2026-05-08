İstanbul'a eski kiracı dehşeti: Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip odunla darbetti!
İstanbul Sarıyer'de 74 yaşındaki T.K., evinin önündeki arazinin bir bölümünü depo olarak kullanması için H.A.'ya kiraladı. T.K., 5 ay kira alamadığı gerekçesiyle H.A.'nın deposunu mahkeme kararıyla tahliye etti. İkili arasında başlayan husumet şiddete dönüştü. H.A.'nın yaşlı adamı yere yatırıp odunla darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 17.45 sıralarında Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. (74), evinin önündeki arazinin bir bölümünü depo olarak kullanması için H.A. (37)'ya kiraya verdi. K., 5 ay kira ödemediğini öne sürdüğü H.A.'nın deposunu mahkeme kararıyla tahliye etti. H.A., K.'nin evinin yan tarafındaki başka bir arazide depo kiraladı. T.K., ortak kullanım alanı olduğu belirtilen depo girişini açmak istedi. İddiaya göre alanı kendi kullanımında olduğunu belirten H.A. ile T.K. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada H.A., T.K.’ye tekme ve tokat atarak darbetmeye başladı.
TAŞ ATARAK KENDİNİ SAVUNDU
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda H.A.’nın, T.K.’nin elindeki odunu aldığı, ardından yere düşen K.'yi darbetmeye devam ettiği görüldü. T.K.’nin yaşadığı korku nedeniyle çığlık atıp yardım istediği anlar görüntülere yansıdı. Bir süre sonra ayağa kalkarak uzaklaşmaya çalışan T.K.’un, kendisini darbeden H. A.’ya taş fırlattığı görüldü. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.
'TEKME ATIP ODUNLA VURDU'
Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan T.K. ifadesinde, H. A.’nın uzun süredir saldırgan tavırlar sergilediğini söylediği öğrenildi. İfadesinin devamında ise ikametine gireceği sırada bina önündeki tabelayı çekmeye çalıştığı, H. A.’nın yanına gelerek kendisine tekme attığını, ardından odunla saldırıp vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darbettiğini söylediği belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
H. A. olay sonrası gözaltına alındı. H.A.’nın 33, T.K.’nin ise 29 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Taraflar arasında daha önceden de husumet bulunduğu ve çeşitli dava ile soruşturmaların sürdüğü belirtildi. Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.