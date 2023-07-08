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İstanbul'a gelen Zelenski'den dikkat çeken ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni de ziyaret etti. Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul'a gelen Zelenski'den dikkat çeken ziyaret - Resim: 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sabah saatlerinde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Zelenski'yi patrikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı. 

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İstanbul'a gelen Zelenski'den dikkat çeken ziyaret - Resim: 2

İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi. 

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İstanbul'a gelen Zelenski'den dikkat çeken ziyaret - Resim: 3

Zelenski tören öncesi basına mensuplarına dönerek "Günaydın. Teşekkür ederim" dedi. 

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İstanbul'a gelen Zelenski'den dikkat çeken ziyaret - Resim: 4

Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Bartholomeos daha sonra özel bir görüşme gerçekleştirdi. 

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