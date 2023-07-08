İstanbul'a gelen Zelenski'den dikkat çeken ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni de ziyaret etti. Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sabah saatlerinde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Zelenski'yi patrikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı.
1 / 13
İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi.
2 / 13
Zelenski tören öncesi basına mensuplarına dönerek "Günaydın. Teşekkür ederim" dedi.
3 / 13
Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Bartholomeos daha sonra özel bir görüşme gerçekleştirdi.
4 / 13