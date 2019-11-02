İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi ?
İstanbul'a ocak-eylül aylarında gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi.
Özellikle Avrupalı turistlerdeki artış, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları da arttı. İstanbul'da ocak-eylül 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74.5'e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.8 artışla 91.1 Euro'ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.4 artışla 67.9 Euro'ya yükseldi.
EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN GELİŞLER YAŞANDI
İstanbul’a geçen yılın ocak-eylül aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 12.2, denizyolu ile gelişler ise yüzde 10.4 arttı. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24'ü Sabiha Gökçen Havalimanı’nı, yüzde 54'ü İstanbul Havalimanı’nı ve yüzde 22'si Atatürk Havalimanı'nı kullandı. Yabancıların 2 milyon 509 bin 106’sı Atatürk Havalimanı’ndan, 2 milyon 764 bin 755’i Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan, 6 milyon 38 bin 923’ü İstanbul Havalimanı’ndan yurda giriş yaptı.