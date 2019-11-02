İstanbul'a hangi ülkeden kaç turist geldi ?

EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN GELİŞLER YAŞANDI

İstanbul’a geçen yılın ocak-eylül aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 12.2, denizyolu ile gelişler ise yüzde 10.4 arttı. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24'ü Sabiha Gökçen Havalimanı’nı, yüzde 54'ü İstanbul Havalimanı’nı ve yüzde 22'si Atatürk Havalimanı'nı kullandı. Yabancıların 2 milyon 509 bin 106’sı Atatürk Havalimanı’ndan, 2 milyon 764 bin 755’i Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan, 6 milyon 38 bin 923’ü İstanbul Havalimanı’ndan yurda giriş yaptı.