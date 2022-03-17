İstanbul'a kar çok fena geliyor! 186 yıldır böylesi görülmedi...

1836 YILINDAN BU YANA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ökten, 1836 yılından bu yana kayıtlara geçecek olan en geç soğuk ve karlı hava dalgasının etkili olacağını ifade etti.