İstanbul'a kar çok fena geliyor! 186 yıldır böylesi görülmedi...
Türkiye, Mart ayının ortasında kara kışı yaşayacak. İstanbul Valiliği, 18 Mart cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı geldi. Cuma günü başlayacak kar yağışının pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. Megakentte hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek. THY, cuma günü yapacağı 57 seferini iptal ederken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerin azaltılmasına karar verildi.
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altından bir türlü çıkamadı. Mart ayında İstanbul başta olmak üzere birçok şehir kara gömüldü. Tam kış bitti derken yeni soğuk hava dalgası ve kar yağışı kapıya dayandı.
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Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyredecek.
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CUMARTESİ YOĞUN KAR BEKLENİYOR
İstanbul'da cuma, cumartesi ve pazar günü kar yağışı bekleniyor. En yoğun kar yağışı cumartesi olacak.
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1836 YILINDAN BU YANA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ökten, 1836 yılından bu yana kayıtlara geçecek olan en geç soğuk ve karlı hava dalgasının etkili olacağını ifade etti.
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