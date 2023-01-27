İstanbul'a kar geliyor! Barajlara nefes aldıracak kar yağışı için tarih verildi
Kurak geçen ocak ayının ardından kar yağışı kapıya dayandı. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verdi.
Kurak geçen kış mevsimi tedirginliğe yol açtı. Barajlardaki doluluk oranı dip seviyelere gelirken, meteorolojik kaynaklar müjdeli haberi verdi. İstanbul'da aralarında bulunduğu birçok ilde kar yağışı beklendiği bildirildi. İşte kar yağışı beklenen tarih...
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, önümüzdeki 15 günün çok soğuk olacağını belirterek, "İlk yağış Ege Bölgesi'nde başladı. Bugünkü yağışlar Ankara, Adana'ya da gidecek" dedi.
HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
Kar yağışının bu akşamdan itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıracağını söyleyen Çalışkan, "15-20 kente kar gelecek sonraki günlerde kısım kısım devam edecek. Şubat'ın ilk haftası çok yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Karadeniz'de ve Anadolu'da. Barajlar çok fayda sağlayacak bu kar yağışlardan." dedi.
Meteolroji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre de Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır Kars, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.