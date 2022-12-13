İstanbul'a kış geldi! Kar yağışı için tarih verildi
İstanbul'da hissedilen sıcaklık 3 derecelere kadar düşerken, aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Peki İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verdi.
Aralık ayıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası Balkanlar üzerinden beklenen soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı.
KIRKLARELİ'NE SEZONUN İLK KAR TANELERİ DÜŞTÜ
İstanbul'da günlerdir devam sıcak hava bugün yerini dondurucu bir soğuğa bırakırken, hissedilir sıcaklık 3 dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Kırklareli'nin Demirköy ilçesine sezonun ilk kar taneleri düştü.
İSTANBUL'A İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Yaşanan bu gelişmelerin ardından vatandaşlar internete koşup " İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek?" sorusuna yanıt ararken, merak edilen soruyu Meteoroloji Uzmanı Adil Tek yanıtladı.
"AYIN 20'SİNDEN SONRA KAR GÖRÜLECEK"
Tek "Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ayın 20'sinden sonra kar görülecek" diye konuştu.
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU: