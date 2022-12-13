İstanbul'a kış geldi! Kar yağışı için tarih verildi

"AYIN 20'SİNDEN SONRA KAR GÖRÜLECEK"

Tek "Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ayın 20'sinden sonra kar görülecek" diye konuştu.

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