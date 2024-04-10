İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanlar sebebini açıkladı
İstanbul'da bu kış döneminde kar yağmaması kentte önümüzdeki yıllarda görülecek mevsimsel değişimlerin sorgulanmasına neden oldu. Uzmanlar, İstanbul gibi metropollerde ''ısı adası etkisi'' görüldüğü için kar yağmadığını belirtiyor. Gelecek yıllarda İstanbul'da kar yağışının beklenen bir sürpriz hale gelebileceği ifade edildi.
Bu yıl İstanbul'da etkili bir kar yağışı gerçekleşmedi. Ancak İstanbul'un tarihinde birçok unutulmaz kış yaşandı. 1918'de hiç kar yağmazken, 1929'daki şiddetli kış, İstanbul'un hafızasında uzun süre yer etti.
1954'te ise benzer bir sert kış daha yaşandı. 1987 kışında, Balkanlar'dan gelen kar fırtınası şehri etkisi altına aldı, Boğaziçi Köprüsü'nün bile halatları kopmuştu. Ancak, 2004 kışı İstanbul için bir dönüm noktası oldu. Yoğun kar ve fırtına, ulaşımı felç etti ve TEM Otoyolu saatlerce kapalı kaldı.
2017'de de, şehir yoğun kar yağışıyla mücadele ederken, 2020'de kar yağmadı. 2022'de ise kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı ve uçuşlar durduruldu. Ancak son yıllarda, bu manzaraları görmek pek mümkün değil.
Prof. Dr. Orhan Şen'e göre, şehirdeki ısı adası etkisi, kar yağışını nadir hale getiriyor. İstanbul'un sıcaklığını 5 derecenin üzerinde tutan bu etki, kar yağışını engelliyor. Ayrıca, küresel ısınma ve Akdeniz ikliminin değişmesiyle birlikte kar yağışlarının azalması kaçınılmaz hale geliyor.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz da aynı fikirde. İstanbul'da kar yağışı olmamasının nedeni ise şehrin geniş coğrafyası ve ısı adası etkisinin yanı sıra küresel ısınma ve değişen iklim koşulları. Prof. Dr. Kurnaz'a göre, İstanbul'da kar yağışını görmek isteyenler artık daha doğuya, Kars ve Sarıkamış gibi bölgelere gitmek zorunda kalabilirler. Uzmanlar, artık İstanbul'a kar yağmasının beklenen bir sürpriz olacağını değerlendiriyor.