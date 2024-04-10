İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanlar sebebini açıkladı

1954'te ise benzer bir sert kış daha yaşandı. 1987 kışında, Balkanlar'dan gelen kar fırtınası şehri etkisi altına aldı, Boğaziçi Köprüsü'nün bile halatları kopmuştu. Ancak, 2004 kışı İstanbul için bir dönüm noktası oldu. Yoğun kar ve fırtına, ulaşımı felç etti ve TEM Otoyolu saatlerce kapalı kaldı.

2017'de de, şehir yoğun kar yağışıyla mücadele ederken, 2020'de kar yağmadı. 2022'de ise kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı ve uçuşlar durduruldu. Ancak son yıllarda, bu manzaraları görmek pek mümkün değil.