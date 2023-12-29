İstanbul'a su sağlayan baraj yüzde 100 doldu
Düzce'de tarımsal sulama için kullanılan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Kaynak: DHA
Düzce'de özellikle sulama için kullanılan ve İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayan Hasanlar Barajı, yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştı.
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Düzce'de Melen üzerinde 1972 yılında 80 metre yüksekliğinde yapılan Hasanlar Barajı, 1 milyon 651 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip.
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Her hafta bölgede doğa yürüyüşü yaptığını ifade eden Duygu Tuğba Güner, "Arkadaşlarımla birlikte her hafta yürüyüş yapıyoruz. Daha önce geldiğimizde su seviyesi düşüktü." dedi.
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Güner, son yağışlar ile birlikte su doluluk oranının yükseldiğini fark ettiğini dile getirdi.
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