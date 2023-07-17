İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan manzara

Su seviyesinin sürekli olarak ciddi bir şekilde azaldığını belirten Kıyıköy beldesi sakinlerinden Elif Taş, “Şu an Pabuçdere Barajı'ndayız. Su seviyesi daha öncelerden çok yukarlarda olmasına rağmen artan sıcaklıklardan dolayı su çekilmiş durumda. Bu sebeple buradan vatandaşlara giden içme sularında da hafif toprağımsı bir renk değişimi olduğu gözlemleniyor. Bu durum nasıl çözülür bilemiyoruz. Yetkililerin bir çözüm bulması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta, bu hafta ve sonrasında da hava sıcaklığının artacağını söyleniyor. Bu durumda su seviyesinde daha da etkili olacak. Bu barajda daha öncelerden su seviyesi çok yüksekti ama git gide su çekiliyor. İnşallah bundan sonra yağışlarımız olur ve su oranı biraz olsun yükselmeye başlar” diye konuştu.