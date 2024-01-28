İstanbul'a yeni metro hattı: Gayrettepe-Kağıthane Metro hattı yarın hizmete açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle yarın açılacağını bildirdi.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Hattın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 29 Ocak Pazartesi saat 11.00'de yapılacağı bilgisini veren Uraloğlu, "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile Türkiye hızlanıyor." ifadelerini kullandı.
GARETTEPE - İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 30 DAKİKA
Yeni metro hattıyla birlikte Gayrettepe- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresi 38 dakika, Tekstilkent- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 45 dakika, Taksim- İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 41 dakika, Taksim- Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4'üncü Levent- İstanbul Havalimanı arası 35 dakika olacak.