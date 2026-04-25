İstanbul'da 100 bin sosyal konutun kuralarıyla birlikte TOKİ'den kiralık dönemi de başladı!

Kura çekiminde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ev sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni’nde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla aziz İstanbul’un iki yakasında, 39 ilçesinde yaşayan her bir vatandaşıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün yine milletimizle bir aradayız. Bugün yine milletimizle aynı safta, aynı duyguda, aynı kararlılıktayız. Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı fethini Peygamber Efendimizin muştuladığı güzel İstanbul’dayız. Bakınız burası şehirlerden bir şehir değildir. Burası altı asır birikimi, ataların hazinesi, milletimizin en güzel eseridir. Burası merhum Nihat Sami Banarlı hocamızın ifadesiyle "En az İstanbul Türkçesi kadar güzel, bütün asırlardan ve uzak yakın bütün vatanlardan derlenmiş zengin bir terkip, eşsiz bir mülteciyedir." Burası dünyanın en uzun ömürlü Fatih milletinin üç kıtada kurduğu imparatorluk topraklarında güzel, yüce ve iyi ne kadar kıymet varsa hepsini topladığı yerdir. İstanbul, işte böyle ulvi, böyle manevi, böyle muteber, böyle müstesna bir şehirdir. İstanbul bizim dünyaya açılan kapımız, İstanbul bizim vizyon şehrimiz, İstanbul bizim gözbebeğimizdir" dedi.