İstanbul'da 100 bin sosyal konutun kuralarıyla birlikte TOKİ'den kiralık dönemi de başladı!
"Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun kura çekimleri başladı. Yaklaşık 3 gün sürmesi beklenen kura çekiliş törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un güvenliği için tek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu vurgularken, Türkiye'de bir ilk olacak "Kiralık Sosyal Konut" modelini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 'Ev Sahibi Türkiye' kampanyası kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen kura çekim törenine katıldı. Programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile başvuran çok sayıda vatandaş katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, projede açılan kontenjan kapsamında başvuru yapan şehit aileleri ve gazilerin tamamının hak sahibi olacağı açıklanırken en yüksek talebin geldiği İstanbul'da kura çekiminin 3 gün süreceği belirtildi.
Kura çekiminde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ev sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni’nde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla aziz İstanbul’un iki yakasında, 39 ilçesinde yaşayan her bir vatandaşıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün yine milletimizle bir aradayız. Bugün yine milletimizle aynı safta, aynı duyguda, aynı kararlılıktayız. Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı fethini Peygamber Efendimizin muştuladığı güzel İstanbul’dayız. Bakınız burası şehirlerden bir şehir değildir. Burası altı asır birikimi, ataların hazinesi, milletimizin en güzel eseridir. Burası merhum Nihat Sami Banarlı hocamızın ifadesiyle "En az İstanbul Türkçesi kadar güzel, bütün asırlardan ve uzak yakın bütün vatanlardan derlenmiş zengin bir terkip, eşsiz bir mülteciyedir." Burası dünyanın en uzun ömürlü Fatih milletinin üç kıtada kurduğu imparatorluk topraklarında güzel, yüce ve iyi ne kadar kıymet varsa hepsini topladığı yerdir. İstanbul, işte böyle ulvi, böyle manevi, böyle muteber, böyle müstesna bir şehirdir. İstanbul bizim dünyaya açılan kapımız, İstanbul bizim vizyon şehrimiz, İstanbul bizim gözbebeğimizdir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Denizle toprağın visale erdiği bu muhteşem şehirde, sizlerin karşısına yeni eserlerle, hizmetlerle, projelerle çıkmanın bahtiyarlığı içindeyim. Sizlerin bu teveccühüne mazhar olmayı ve verdiğimiz sözleri tutmayı bizlere nasip eden Allah’a sonsuz şükürler olsun diyorum. Coşkunuz için, heyecanınız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bu anlamlı merasimi düzenleyerek bir araya gelmemize vesile olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı gönülden tebrik ediyorum. 500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun hak sahiplerimiz başta olmak üzere İstanbul’umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımın her birine aileleriyle birlikte şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum” diye konuştu.