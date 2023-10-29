İstanbul'da 100 metrelik Türk bayrağı ile dev kutlama

Kutlamalara katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Öncelikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. Biraz buruk bir şekilde kutluyoruz. Filistin'deki olaylar sebebiyle. Dün itibarıyla çelenk koyarak başladığımız programımızı kortej yürüyüşüyle finale çıkarmış olacağız. Meydanda etkinliklerimiz olacak. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını bu şekilde vatandaşlarımızla birlikte kutlamış olacağız. 100 metrelik dev Türk bayrağı ile öğrenci kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu coşkuyu hep beraber paylaşacağız" dedi.