İstanbul'da 11 katlı bina yerle bir oldu

SULAMA YAPAN GÖREVLİ SON ANDA KURTULDU

Binanın yıkıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, iş makinesi ile yıkımın yapıldığı sırada binanın aniden çöktüğü görülüyor.