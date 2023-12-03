İstanbul'da 11 katlı bina yerle bir oldu
İstanbul Beşiktaş'ta 11 katlı binanın yıkım sırasında çöktüğü anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde 11 katlı binanın iş makinesi ile yıkımı yapıldığı sırada bina aniden çöktü. Molozlar ise yola düştü. Dökülen molozlardan 3 araç hasar gördü.
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SULAMA YAPAN GÖREVLİ SON ANDA KURTULDU
Binanın yıkıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, iş makinesi ile yıkımın yapıldığı sırada binanın aniden çöktüğü görülüyor.
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Görüntülerde ayrıca, yıkılma sırasında toz çıkmasın diye sulama yapmaya çalışan görevlinin son anda atlayarak yıkılan binanın altında kalmaktan kurtulduğu da görülüyor.
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