İstanbul'da 12 arsa satışa çıkıyor !

Emlak Konut mülkiyetinde bulunan İstanbul’daki bazı arsaları satmak için harekete geçti. Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre Avrupa ve Anadolu Yakası’nda olmak üzere 12 adet irili ufaklı arazi satılacak.Toplamda 85 bin 917 metrekare yüzölçümlü arsalar 256.750.000 lira muhammen bedelle ihale edilecek.



Hürriyet'ten Burak Taşı'nın haberine göre, ihale 07/01/2020 tarihinde gerçekleşecek.



İşte o arsalar: