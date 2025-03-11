  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da 12 milyon TL'lik kargo dolandırıcılığı

İstanbul'da 12 milyon TL'lik kargo dolandırıcılığı

İstanbul'da kargo dolandırıcılığıyla 12 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 1'i kadın 12 şebeke üyesi polis tarafından yakalandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da 12 milyon TL'lik kargo dolandırıcılığı - Resim: 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden cep telefonu, bilgisayar gibi pahalı elektronik eşyalarını satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların şikayetleri üzerine soruşturma başlattı.

1 / 10
İstanbul'da 12 milyon TL'lik kargo dolandırıcılığı - Resim: 2

Polis ekipleri yaptıkları incelemede şebekenin İstanbul dışında ürün satan vatandaşlarla müşteri gibi irtibat kurduğunu ve 'Sen ürünü İstanbul’da bir arkadaşına gönder. Biz ürün gelince parasını ödeyip ondan alırız." sözleriyle mağdurları kandırdıklarını belirledi.

2 / 10
İstanbul'da 12 milyon TL'lik kargo dolandırıcılığı - Resim: 3

Kargoyu gönderen kişinin adını ve kimlik bilgilerini alan şüphelilerin bu bilgileri kullanarak, kargoyu alıp kayıplara karıştıkları belirlendi.

3 / 10
İstanbul'da 12 milyon TL'lik kargo dolandırıcılığı - Resim: 4

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen çete üyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında şebeke lideri olduğu öğrenilen A.G.’nin de bulunduğu 1'i kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

4 / 10