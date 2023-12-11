İstanbul'da 12 saat süren hırsızlık kamerada

Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz Çarşamba saat 04.00 sıralarında başlayan olayda, ihtiyaç sahipleri için sokağa konulan giysi kumbarasının yanına gelen bir şahıs elindeki levyeyle metal kumbarayı açmaya çalıştı. Vatandaşların gözü önünde saatlerce uğraştığı kumbarayı açamayan şahıs, bir süre sonra geri gelip yine levyeyle açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.