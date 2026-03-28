İstanbul'da 120 metrelik yük gemisi alevler içinde kaldı! Mürettebat tahliye edildi
İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Kuzey Star Tersanesi’nde bu sabah erken saatlerde bir kuru yük gemisinde yangın paniği yaşandı. 120 metre uzunluğundaki geminin başaltı bölümünde başlayan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınabildi.
Kaynak: İHA
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek geminin bir bölümünü sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, tersane çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
