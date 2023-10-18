İstanbul'da 14 araç birbirine girdi; yol kapandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar yönünde seyir halinde olan ve freni tutmadığı öne sürülen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) önünde bulunan araca çarparak durabildi. Arkadan bazı araçlarda kaza yapan araçlara çarptı. 11 araç, 1 TOMA ve 2 motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.