İstanbul'da 15 milyon TL'lik haraç saldırısı kamerada

Şüpheliler olay yerinden kaçarken iş yerinin kepenginde 9 adet kurşun izi tespit edildi. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerden birinin iş yerine doğru ateş ederken diğer şüphelinin de video çektiği görüldü.