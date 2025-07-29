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İstanbul'da 15 milyon TL'lik haraç saldırısı kamerada

İstanbul Ataşehir'de bir iş yerini kurşunlayarak sahibinden 15 milyon lira haraç istedikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alınırken silahlı saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da 15 milyon TL'lik haraç saldırısı kamerada - Resim: 1

Olay, Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesinde 28 Haziran'da saat 02.20 sıralarında meydana geldi. İş yerinin önüne gelen iki şüpheli haraç almak istedikleri iddiasıyla kurşun yağdırdı.

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İstanbul'da 15 milyon TL'lik haraç saldırısı kamerada - Resim: 2

Şüpheliler olay yerinden kaçarken iş yerinin kepenginde 9 adet kurşun izi tespit edildi. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerden birinin iş yerine doğru ateş ederken diğer şüphelinin de video çektiği görüldü.

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İstanbul'da 15 milyon TL'lik haraç saldırısı kamerada - Resim: 3

Şüphelilerden 17 yaşındaki B:B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan B:B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da 15 milyon TL'lik haraç saldırısı kamerada - Resim: 4

Olaya karışan Y.Ü.N.(26) ise Van'da yakalandı. Şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı. İş yeri sahibi A.E.’nin ifadesinde farklı tarihlerde yurt dışı numarasından arandığını ve şüphelilerin “Sana 15 milyon lira ceza kestik" diyerek tehdit ettiklerini söyledi. (DHA)

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