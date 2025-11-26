İstanbul'da 15 yaşındaki kıza taciz iddiasında kan aktı: Dehşet anları kamerada!
İstanbul Kağıthane'de 15 yaşındaki kız çocuğunu rahatsız ettiklerini öne sürülen M.M.B.(29) ile K.A.(18), kızın 16 yaşındaki ağabeyi tarafından çıkan kavgada bıçaklandı. Ambulansa alınan yaralılara saldırmaya çalışan çocuğun amcası ise güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlar kameraya yansıdı.
Olay, 23 Kasım Pazar günü saat 13.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kız çocuğu E.N., 2 kişi tarafından rahatsız edildi. E.N.’nin durumu anlatması üzerine ağabeyi M.C.N., kardeşini rahatsız ettiği öne sürülen 2 kişiyi sokakta gördü.
Taraflar arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkaran M.C.N., M.M.B.’yi kolundan, K.A.’yı ise koltuk altından yaraladı.
Sokağın karıştığı kavgayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar araya girdi. Dakikalarca süren kavgaya Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri müdahale etti.
KARDEŞİNİ RAHATSIZ EDENLERİ BIÇAKLADI
Olayda bıçağı kullanan çocuğun ağabeyi M.C.N., polis tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan M.M.B. ve ağır yaralanan K.A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.