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İstanbul'da 150 bin TL'lik soygun anı kamerada

Maltepe’de bir eve giren şüpheli şahıs, 150 bin Türk Lirası değerindeki ziynet eşyasını ve evde bulunan kumbarayı çalarak kayıplara karıştı. Şüpheli şahsın binaya giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 150 bin TL'lik soygun anı kamerada - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz ay Maltepe'de öğle saatlerinde meydana geldi

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İstanbul'da 150 bin TL'lik soygun anı kamerada - Resim: 2

. İddiaya göre, çocuğunu okuldan almak için evden ayrılan Y.İ. isimli kadının evden çıkışını fırsat bilen şüpheli, önce çevreyi kontrol etti ardından binanın bahçe bölümünde bulunan kömürlük kısmına çıkarak apartman dairesine giriş yaptı. 

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İstanbul'da 150 bin TL'lik soygun anı kamerada - Resim: 3

Kesici alet yardımıyla dairenin camını açan şüpheli, evde bulunan 150 bin Lira değerindeki ziynet eşyaları ve kumbarayı çaldı. Eve giren hırsızlık şüphelisi, çaldıklarıyla kayıplara karıştı. Eve gelen daire sahibi Y.İ., ziynet eşyalarının çalındığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

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İstanbul'da 150 bin TL'lik soygun anı kamerada - Resim: 4
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