İstanbul'da 150 bin TL'lik soygun anı kamerada

. İddiaya göre, çocuğunu okuldan almak için evden ayrılan Y.İ. isimli kadının evden çıkışını fırsat bilen şüpheli, önce çevreyi kontrol etti ardından binanın bahçe bölümünde bulunan kömürlük kısmına çıkarak apartman dairesine giriş yaptı.