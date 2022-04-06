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  4. İstanbul'da 16 aylık koronavirüs şoku! 85 testte de pozitif çıkıp tıp literatürüne girdi

İstanbul'da 16 aylık koronavirüs şoku! 85 testte de pozitif çıkıp tıp literatürüne girdi

İstanbul'da yaşayan lösemi hastası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan'ın 85 kez yaptırdığı Covid-19 testi hep pozitif çıktı.

İstanbul'da 16 aylık koronavirüs şoku! 85 testte de pozitif çıkıp tıp literatürüne girdi - Resim: 1

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Kayasan, 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli oldu. 

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İstanbul'da 16 aylık koronavirüs şoku! 85 testte de pozitif çıkıp tıp literatürüne girdi - Resim: 2

Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 19 Kasım 2020'de koronavirüse yakalandı.

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İstanbul'da 16 aylık koronavirüs şoku! 85 testte de pozitif çıkıp tıp literatürüne girdi - Resim: 3

Kayasan, hastalığı atlatmasına karşın PCR testi 16 ay boyunca bir türlü negatife dönmedi. 

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İstanbul'da 16 aylık koronavirüs şoku! 85 testte de pozitif çıkıp tıp literatürüne girdi - Resim: 4

Yaşanan bu ilginç durum basında yer alınca tüm dünyanın gözü Kayasan'ın üzerine çevrildi. 

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