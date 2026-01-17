  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da 16 katlı binanın çatı katındaki kafede büyük yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 16 katlı b,r binanın çatı katındaki kafede yangın çıktı.

Kaynak: DHA
Yangın, saat 10.45 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1548. Sokak'ta 16 katlı binanın çatı katındaki kafede bilinmeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri farkeden kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. 

Yangın sırasında binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. 

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında el ve bacaklarında yanıklar olduğu belirlenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

