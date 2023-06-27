İstanbul'da 2 kadını kaçırmak isteyen yabancı uyruklular dehşet saçtı

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu iki şahıs, iki kadını darp ederek zorla aracına bindirmek istedi. Bunu gören Ö.K. ve arkadaşı M.E., iki şahsa müdahale etti. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler, iki şahsa dayak attı. Ellerinden zor kurtularak araçlarına binen iki şahıs, bunu yediremeyince iki gence üstüne aracı sürdü. Gençlerden biri kıl payı kurtulurken, diğeri ise kaputun üstünde bir süre sürüklenerek yere savruldu.