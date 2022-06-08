İstanbul'da 20 bin TL'lik meyve suyu hesabı kavgası

CNN Türk'ün haberine göre, turist, dolandırılacağından habersiz içeri girip oturdu, etrafı bir anda kadınlarla sarıldı.Avustralyalı turiste meyve suyu söyleyen kadınlar kendilerine ise alkollü içecek söyledi. Avustralyalı turist bu durumdan rahatsız oldu, hesabı ödeyip kalkmak istedi. Önüne bırakılan 20 bin 200 liralık fatura karşısında neye uğradığını şaşırdı.