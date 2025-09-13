  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da 20 katlı inşaatta büyük yangın

İstanbul'da 20 katlı inşaatta büyük yangın

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fikirtepe'de 20 katlı bir rezidans inşaatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA / İHA
Olay, 09.20 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 

Mandıra Caddesi üzerinde bulunan site inşaatındaki bir blokta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangın başladığı esnada inşaatta bulunan işçiler de hızlı bir şekilde tahliye edildi.

